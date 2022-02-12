Такий же запит отримали близько 50 осіб. Однак у поліції зазначають, що запит спрямований на те, щоб отримати інформацію, як в інтерв'ю чи в коментарях ЗМІ.

Зауважте Джонсон зізнався в парламенті, що був на вечірці під час локдауну

Запит могла отримати і дружина Джонсона

Так як поліція надіслала запит 50 людям, то серед них може бути і дружина британського прем'єр-міністра Керрі Джонсон. Однак джерело з Даунінг-стріт не уточнило, чи є вона у цьому переліку.

У поліції наголосили, що відповідь на свій запит правоохоронці мають отримати протягом тижня. У ній усі, хто отримав документ від поліції, мають пояснити усю ситуацію, пов'язану з вечіркою. Однак такий запит не доводить провини, зокрема і прем'єр-міністра.

В канцелярії Бориса Джонсона підтвердили, що й справді отримали запит і пообіцяли "достойну відповідь".

Зауважте! Напередодні Борис Джонсон вибачився за вечірку під час карантину та наголосив, що був переконаний у тому, що це робочий захід. Крім того, політик також підкреслив, що чекає на результати розслідування, яке проводить поліція.

Що відомо про "карантинну вечірку"

Британські журналісти оприлюднили світлину, на якій видно Бориса Джонсона, на якій він з дружиною та іншими людьми сидить в саду на Даунінг-стріт. Вони смакували сир та вино в колективі, коли країна переживала жорсткі карантинні обмеження.

Відтак Бориса Джонсона звинуватили в порушенні правил локдауну. В адміністрації політика цю інформацію спростовували та заявляли, що у той день на Даунінг-стріт була робоча зустріч.

Закид прем'єрові полягає в тому, що у травні 2020 року у Великій Британії ввели правило про соціальне дистанціювання. Діяло також обмеження щодо можливої зустрічі лише 2 людей на відстані 2 метрів просто неба.

Сам Джонсон підтвердив, що таки був на вечірці під час локдауну. Крім того, він додав, що був там лише 25 хвилин.

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