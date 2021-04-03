Полиция Молдовы подтвердила похищение Чауса: детали
В полиции Молдовы подтвердили информацию о том, что бывшего днепропетровского судью Николая Чауса похитили. В 2016 году он бежал из Украины.
Похищение Чауса
Жена судьи обратилась к его бывшему адвокату Кравцу. Она заявила, что ее мужа якобы похитили.
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Только что из Кишинева позвонила жена моего бывшего клиента, бывшего судьи Днепропетровского районного суда Николая Чауса, и сообщила, что ее мужа там похитили,
– сказал портной.
Он добавил: "Она попросила помощи у всех, кто может повлиять на ситуацию. Полиция Молдовы начала расследование. Это не шутка и сегодня не 1 апреля".
Что известно о скандальном судье
- Чаус отметился сфабрикованными решениями против участников Автомайдана. Он находился в списке на люстрацию Министерства юстиции. Однако судью так и не люстрировали.
- В 2016 году НАБУ уличило его в получении взятки в 150 тысяч долларов. Кстати, деньги служитель Фемиды закопал в стеклянных банках на своем дворе.
- Из-за судейского иммунитета Чауса не смогли задержать, поэтому ему удалось бежать в Молдову.
- В ноябре 2016 года беглеца объявили в международный розыск, позже его задержали в Молдове.
- В марте 2021 года Молдова отказала Чаусу в приюте. Теперь его могут экстрадировать в Украину.
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