В Украине немало нарушителей условий карантина. И за это украинцев штрафуют. Но не народных депутатов.

18 июня, когда было очередное заседание Верховной Рады, народный депутат Михаил Радуцкий хотел вызвать полицию, которая должна была составить протокол на нарушителей карантина. Но не удалось. Об этом он рассказал в эфире одного из украинских телеканалов, сообщает 24 канал.

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"Я лично подходил к спикеру парламента в четверг (18 июня – 24 канал) и просил его вызвать полицию, чтобы наложить штрафы. Но, к сожалению, там есть какие-то вещи, что полиция не смогла зайти вместе с Госпотребстандартом в помещение Верховной Рады. И я считаю, что это надо исправлять", – рассказал Михаил Радуцкий.

Нардеп не назвал имена тех депутатов, которые нарушили условия карантина.

Депутаты ничем не отличаются от других граждан Украины. Они так же должны платить штрафы за нарушение законодательства,

– отметил Михаил Радуцкий.

Кто из украинских политиков нарушал условия карантина