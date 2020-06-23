Полиция не смогла попасть в помещение Рады, чтобы оштрафовать депутатов за нарушение карантина
В Украине немало нарушителей условий карантина. И за это украинцев штрафуют. Но не народных депутатов.
18 июня, когда было очередное заседание Верховной Рады, народный депутат Михаил Радуцкий хотел вызвать полицию, которая должна была составить протокол на нарушителей карантина. Но не удалось. Об этом он рассказал в эфире одного из украинских телеканалов, сообщает 24 канал.
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"Я лично подходил к спикеру парламента в четверг (18 июня – 24 канал) и просил его вызвать полицию, чтобы наложить штрафы. Но, к сожалению, там есть какие-то вещи, что полиция не смогла зайти вместе с Госпотребстандартом в помещение Верховной Рады. И я считаю, что это надо исправлять", – рассказал Михаил Радуцкий.
Нардеп не назвал имена тех депутатов, которые нарушили условия карантина.
Депутаты ничем не отличаются от других граждан Украины. Они так же должны платить штрафы за нарушение законодательства,
– отметил Михаил Радуцкий.
Кто из украинских политиков нарушал условия карантина
- Самым известным нарушителем карантина в Украине оказался Президент Владимир Зеленский. 3 июня во время посещения Хмельницкого он вместе с делегацией зашли выпить кофе в кафе. Хотя заведения общественного питания должны бы работать только с 5 июня, принимать посетителей на улице, а за столиком – лишь до 4 человек.
- За это нарушение оштрафовали всех, кроме самого Зеленского. Суд решил спросить у Верховного суда, можно ли штрафовать президента страны, у которого есть иммунитет. При этом иммунитет распространяется только на уголовные дела, в то время как за нарушение условий карантина предусмотрена административная ответственность.
- Однако Зеленский согласился оплатить штраф, который будет на него наложен. Он также заявил, что заплатит штраф и за владельца кафе в Хмельницком, где это произошло.
- В отношении депутатов, то они не слишком соблюдают условия карантина. Еще в начале введения карантина спикеру парламента Дмитрию Разумкову неоднократно приходилось прерывать заседание, чтобы заставить депутатов надеть маски.
- А депутат от "Слуги народа" Елизавета Богуцкая однажды пришла на заседание Рады в вязаной маске.
- Штраф за нарушение условий карантина предусматривает от 17 тысяч гривен до 34 тысяч гривен для граждан и от 34 тысяч гривен до 170 тысяч гривен для чиновников.