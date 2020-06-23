В Україні чимало порушників умов карантину. І за це українців штрафують. Але не народних депутатів.

18 червня, коли було чергове засідання Верховної Ради, народний депутат Михайло Радуцький хотів викликати поліцію, яка мала б скласти протокол на порушників карантину. Але не вдалося. Про це він розповів в ефірі одного з українських телеканалів, повідомляє 24 канал.

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"Я особисто підходив до спікера парламенту в четвер (18 червня, – 24 канал) і просив його викликати поліцію, щоб накласти штрафи. Але, на жаль, там є якісь речі, що поліція не змогла зайти разом з Держспоживнаглядом в приміщення Верховної Ради. І я вважаю, що це треба виправляти", – розповів Михайло Радуцький.

Нардеп не назвав імена тих депутатів, які порушили умови карантину.

Депутати нічим не відрізняються від інших громадян України. Вони мають так само сплачувати штрафи за порушення законодавства,

– відзначив Михайло Радуцький.

Хто з українських політиків порушував умови карантину