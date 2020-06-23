Поліція не змогла потрапити у приміщення Ради, щоб оштрафувати депутатів за порушення карантину
В Україні чимало порушників умов карантину. І за це українців штрафують. Але не народних депутатів.
18 червня, коли було чергове засідання Верховної Ради, народний депутат Михайло Радуцький хотів викликати поліцію, яка мала б скласти протокол на порушників карантину. Але не вдалося. Про це він розповів в ефірі одного з українських телеканалів, повідомляє 24 канал.
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"Я особисто підходив до спікера парламенту в четвер (18 червня, – 24 канал) і просив його викликати поліцію, щоб накласти штрафи. Але, на жаль, там є якісь речі, що поліція не змогла зайти разом з Держспоживнаглядом в приміщення Верховної Ради. І я вважаю, що це треба виправляти", – розповів Михайло Радуцький.
Нардеп не назвав імена тих депутатів, які порушили умови карантину.
Депутати нічим не відрізняються від інших громадян України. Вони мають так само сплачувати штрафи за порушення законодавства,
– відзначив Михайло Радуцький.
Хто з українських політиків порушував умови карантину
- Найвідомішим порушником карантину в Україні виявився Президент Володимир Зеленський. 3 червня під час відвідин Хмельницького він разом з делегацією зайшли випити каву в кав'ярню. Хоча заклади громадського харчування мали б працювати лише з 5 червня, приймати відвідувачів на вулиці, а за столиком – лише до 4 осіб.
- За це порушення оштрафували всіх, окрім самого Зеленського. Суд вирішив спитати в Верховного суду, чи можна штрафувати президента країни, в якого є імунітет. При цьому імунітет розповсюджується лише на кримінальні справи, в той час як за порушення умов карантину передбачена адміністративна відповідальність.
- Однак Зеленський погодився сплатити штраф, який буде на нього накладений. Він також заявив, заплатить штраф і за власника кав'ярні у Хмельницькому, де це сталося.
- Щодо депутатів, то вони не надто дотримуються умов карантину. Ще на початку його запровадження спікеру парламенту Дмитру Разумкову неодноразово доводилося переривати засідання, щоб заставити депутатів одягти маски.
- А депутатка від "Слуги народу" Єлизавета Богуцька одного разу прийшла на засідання Ради у в'язаній масці.
- Штраф за порушення умов карантину передбачає від 17 тисяч гривень до 34 тисяч гривень для громадян, та від 34 тисяч гривень до 170 тисяч гривень для чиновників.