Обнародованные кадры сделали на месте, где нашли тело Шишова.

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Полиция опубликовала карту местности, где искали парня

Глава Национальной полиции Игорь Клименко продемонстрировал карту территории, на которой разыскивали пропавшего 2 августа активиста. Поиски прекратили вечером и возобновили около 5 утра следующего дня, 3 августа.

Спустя почти 3 часа поисков полицейские нашли тело Виталия Шишова в Святошинском лесопарке. На месте трагедии на земле нашли телефон активиста.



Карта поисков Шишова и телефон на месте смерти / фото с брифинга Национальной полиции

На месте трагедии есть след

На одном из бревен на месте смерти главы "Белорусского дома", нашли след. Полиция выясняет или это след Виталия.



Место, где нашли Виталия Шишова / Фото Национальной полиции

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Место смерти Виталия Шишова: карта

Смерть Виталия Шишова: главное