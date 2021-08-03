Оприлюднені кадри зробили на місці, де знайшли тіло Шишова.

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Поліція опублікувала карту місцевості, де шукали хлопця

Голова Національної поліції Ігор Клименко продемонстрував карту території, на якій розшукували зниклого 2 серпня активіста. Пошуки припинили ввечері й відновили близько 5 ранку наступного дня, 3 серпня.

Через майже 3 години пошуків поліцейські знайшли тіло Віталія Шишова в Святошинському лісопарку. На місці трагедії на землі знайшли телефон активіста.



Карта пошуків Шишова та телефон на місці смерті / фото з брифінгу Національної поліції

На місці трагедії є слід

На одній із колод на місці смерті голови "Білоруського будинку", знайшли слід. Поліція з'ясовує. чи це слід Віталія.



Місце, де знайшли Віталія Шишова / Фото Національної поліції

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