Оприлюднені кадри зробили на місці, де знайшли тіло Шишова.
До теми У поліції назвали головні версії смерті Шишова
Поліція опублікувала карту місцевості, де шукали хлопця
Голова Національної поліції Ігор Клименко продемонстрував карту території, на якій розшукували зниклого 2 серпня активіста. Пошуки припинили ввечері й відновили близько 5 ранку наступного дня, 3 серпня.
Через майже 3 години пошуків поліцейські знайшли тіло Віталія Шишова в Святошинському лісопарку. На місці трагедії на землі знайшли телефон активіста.
Карта пошуків Шишова та телефон на місці смерті / фото з брифінгу Національної поліції
На місці трагедії є слід
На одній із колод на місці смерті голови "Білоруського будинку", знайшли слід. Поліція з'ясовує. чи це слід Віталія.
Місце, де знайшли Віталія Шишова / Фото Національної поліції
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Місце смерті Віталія Шишова: карта
Смерть Віталія Шишова: головне
- 2 серпня білоруський активіст вийшов на пробіжку і не повернувся. Друзі та колеги одразу забили на сполох.
- Уранці 3 серпня Шишова знайшли повішеним у Святошинському лісопарку.
- Колеги активіста розповіли, що за ним напередодні стежили.
- Декілька депутатів Європарламенту заявили, що замовником вбивства є Олександр Лукашенко.
- Європейський Союз закликав Україну розслідувати смерть білоруського активіста.