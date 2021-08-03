На загибель голови Білоруського дому відреагував глава МЗС Данії Єппе Кофод. Він заявив, що глибоко вражений жахливою смертю лідера білоруської громадської організації.
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Єппе Кофод також звернувся до офіційного Києва.
Закликаю владу Києва розібратися в справі та представити свої висновки,
– заявив глава МЗС Данії.
Він вважає неприпустимим, "щоб білоруські спортсмени та громадські організації продовжували жити в страху".
На трагедію також відреагував очільник МЗС Латвії Едгарс Ринкевич – він назвав новину про смерть Віталія Шишова шокуючою.
Мої глибокі співчуття його родині та друзям. Необхідно провести ретельне розслідування обставин, що призвели до його смерті,
– написав Ринкевич.
Їхня шведська колега Анн Лінде запевнила, що сподівається на ретельне розслідування трагедії зі сторони Києва.
Смерть Віталія Шишова: що відомо
- Керівник "Білоруського дому" Віталій Шишов зник 2 серпня. Він не повернувся з пробіжки у Святошинському районі Києві.
- 3 серпня Віталія Шишова знайшли повішеним у одному зі столичних парків.
- Попередньо відомо, що за чоловіком стежили невідомі. До Шишова та його дівчини кілька разів підходили підозрілі особи та намагалися розпочати розмову.
- 3 серпня відбувся брифінг щодо розслідування смерті Шишова. У МВС розповіли, що на тілі була садна.
- У поліції підозрюють, що активіста могли вбити і замаскувати це під самогубство. Водночас усі друзі Шишова переконані, що він став жертвою.
- Дівчина Віталія Шишова розповіла, що він не міг покінчити життя самогубством.