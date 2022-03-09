Об этом рассказал глава Нацполиции Украины Игорь Клименко.

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Война. День 14-ый: Сплоченность украинцев ощутима как никогда. Сейчас нет силовых или правоохранительных органов. Мы – оборона государства. Мы все продолжаем служить и защищать!

– отметил Игорь Клименко.

Он добавил, что полицейские сейчас круглосуточно стоят на блокпостах, борются против мародеров и диверсантов, документируют преступления российских оккупантов. А еще – уничтожают технику врага и эвакуируют людей.

Полиция также призывает международных партнеров закрыть небо над Украиной. Это поможет значительно быстрее побороть оккупантов.

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