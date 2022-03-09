Про це розповів голова Нацполіції України Ігор Клименко.

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Війна. День 14-ий: Згуртованість українців відчутна як ніколи. Зараз немає силових чи правоохоронних органів. Ми - оборона Держави. Ми всі продовжуємо служити і захищати! – зазначив Ігор Клименко.

Він додав, що поліцейські зараз цілодобово вартують на блок-постах, борються проти мародерів та диверсантів, документують злочини російських окупантів. А ще – знищують техніку ворога та евакуюють людей.

Поліція також закликає міжнародних партнерів закрити небо над Україною. Це допоможе значно швидше побороти окупантів.

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