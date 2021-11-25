Обыски проводила следственная группа Главного управления Нацполиции. Блескун рассказал, что изъяли документы и телефон.

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Что говорят в полиции

В полиции рассказали, что следственные действия проводили в рамках уголовного производства, которое начали в июле 2021 года. Дело касается факта злоупотреблений должностным положением при проведении приватизации имущества спиртовых заводов, информирует "Экономическая правда".

Блескун говорит, что все документы предоставили

Чиновник заверил, что "ничего инкриминирующего не обнаружено". Он говорит, что "Укрспирт" предоставил все необходимые документы правоохранителям.

Текст поста Сергея Блескуна:

Сегодня в здании центрального аппарата ГП "Укрспирт" и у меня дома прошли обыски. Их проводила следственная группа Главного следственного управления Национальной полиции Украины. Конечно, ничего инкриминирующего не было обнаружено.

Предприятие осуществляло полное сотрудничество – все необходимые документы правоохранителям были предоставлены. К слову, предметом обыска стали документы касающиеся подготовки ГП "Укрспирт" к приватизации.

Реформа спиртовой отрасли продолжается, у нас есть конкретные результаты. Но, к сожалению, всегда есть какие-то подводные камни. Мы реформируем десятилетнюю монополию. Наверное, еще есть силы, которым не нравится что в стране формируется новый открытый и конкурентный рынок. Однако со всей уверенностью я могу сказать, что предприятию не за что переживать. Каждое наше действие было совершено в правовом поле.

P.S. Сегодня не на связи. Телефон изъяли. Только мессенджер.