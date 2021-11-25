Обшуки проводила слідча група Головного управління Нацполіції. Блескун розповів, що вилучили документи та телефон.

Читайте також "Викрили корупцію": СБУ прокоментувала обшуки у Любченка та Олейнікова

Що кажуть у поліції

У поліції розповіли, що слідчі дії проводили в рамках кримінального провадження, яке розпочали в липні 2021 року. Справа стосується факту зловживань посадовим становищем під час проведення приватизації майна спиртових заводів, інформує "Економічна правда".

Блескун каже, що всі документи надали

Посадовець запевнив, що "нічого інкримінуючого не виявлено". Він каже, що "Укрспирт" надав усі необхідні документи правоохоронцям.

Текст поста Сергія Блескуна:

Сьогодні у приміщені центрального апарату ДП "Укрспирт" та у мене вдома відбулись обшуки. Їх проводила слідча група Головного слідчого управління Національної поліції України. Звісно, що нічого інкримінуючого не було виявлено.

Підприємство здійснювало повну співпрацю – всі необхідні документи правоохоронцям було надано. До слова, предметом обшуку стали документи що стосуються підготовки ДП "Укрспирт" до приватизації.

Реформа спиртової галузі триває, у нас є конкретні результати. Але, на жаль, завжди є якісь підводні камені. Ми реформуємо десятилітню монополію. Напевне, ще є сили, яким не подобається що в країні формується новий відкритий та конкурентний ринок. Однак із всією впевненістю я можу сказати, що підприємству нема за що переживати. Кожна наша дія була здійснена у правовому полі.

P.S. Сьогодні не на зв'язку. Телефон вилучили. Лише месенджер.