Чтобы остановить любителей дрифта, к работе привлекли военкоматы. Об этом сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий.

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Полиция привлекла к борьбе с дрифтерами ТЦК и СП

Мы сражаемся, чтобы люди могли нормально жить. Но всему есть пределы. Загонять заряженные тачки в центр города, реветь там моторами, дрифтовать улицами — это уже называется фарс во время войны. А возле этих заряженных моторов крутятся молодчики, которые по возрасту и состоянию здоровья могли бы, например, держать автомат,

– подчеркнул Белошицкий.

Также он объяснил, что полицейские уже неоднократно предупреждали о недопустимости такого поведения и даже привлекали дрифтеров к ответственности. Впрочем, это не помогло. На этот раз решили привлечь к работе военкомов. Белошицкий добавил: "Автомат тоже можно прокачать".

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Любителям дрифта выписали повестки и постановления / Фото Патрульной полиции

Обратите внимание! Правительство изменило правила вручения повесток военнообязанным. Теперь они могут выписываться независимо от места пребывания на военном учете и места постоянной регистрации.