На шахте работает полиция

На месте работает следственно-оперативная группа. Полицейские устанавливают обстоятельства взрыва.

Важно Взрыв на шахте в Донецкой области: один пострадавший погиб

Правоохранители решают вопрос об открытии уголовного производства. Предварительно, по статье о нарушении правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью.

Что известно о взрыве

Трагедия случилась около 5 часов утра на шахтоуправлении в селе Удачное. Взрыв прогремел в северном полевом конвейерном штреке на глубине 815 метров. В результате трагедии пострадали 10 работников шахты. Их с ожогами различной степени тяжести отвезли в больницу.

Впоследствии стало известно, что одному работнику подрядной организации не удалось выжить – он умер в медучреждении.

Обратите внимание! Шахтоуправлением руководит компания "Метинвест". Она уже создала комиссию для расследования обстоятельств трагедии, а также заверила, что оказывает помощь семьям пострадавших.