Все подразделения полиции реагируют в пределах своих полномочий на нарушение карантинных требований, которые определены постановлением Кабинета Министров Украины.

Все правоохранители нацелены на профилактическую работу при проведении эпидемиологических мероприятий и обеспечении правопорядка. Об этом МВД Украины сообщила на своей странице в Телеграмм.

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Заместитель Председателя Национальной полиции Украины Александр Фацевич отметил, что подразделения Национальной полиции Украины несут службу в усиленном режиме с началом пандемии, а именно с марта 2020 года.

Полицейские уже составили 21 628 административных протоколов. Все они из-за нарушения карантинных мероприятий. Больше всего нарушений выявлено в Днепропетровской области, городе Киеве, а также в Харьковской, Львовской и Одесской областях.



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