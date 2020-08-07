Всі підрозділи поліції реагують в межах своїх повноважень на порушення карантинних вимог, які є визначеними постановою Кабінету Міністрів України.

Усі правоохоронці націлені на профілактичну роботу при проведенні епідеміологічних заходів та забезпеченні правопорядку. Про це МВС України повідомила на своїй сторінці у Телеграм.

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Заступника Голови Національної поліції України Олександр Фацевич зазначив, що підрозділи Національної поліції України несуть службу в посиленому режимі з початком пандемії, а саме з березня 2020 року.

Поліцейські вже склали 21628 адміністративних протоколів. Усі вони через порушення карантинних заходів. Найбільше порушень виявлено в Дніпропетровській області, місті Києві, а також у Харківській, Львівській та Одеській областях.



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