Полиция рассказала подробности этого инцидента. Правоохранители начали уголовное производство и расследуют трагическую смерть школьника.

Напомним Отнесло течением: на Прикарпатье погиб 12-летний мальчик

Подробности гибели 12-летнего мальчика

Около 20 часов 12 июня трое мальчиков из соседней Черновицкой области катались на велосипедах и приехали к реке Черемош. Один из них приблизился к берегу, поскользнулся на камнях и упал в реку. Ребенка сразу же понесло вниз по течению.



Горная река Черемош, в которой погиб мальчик / Фото Нацполиции

Всю ночь мальчика активно искали. На место происшествия работали следственно-оперативная группа, ювенальные полицейские, эксперт-криминалист, спасатели и неравнодушные граждане. На его поиски отправили 4 рабочие группы. Спасатели осмотрели местность, береговую линию и русло реки Черемош.

Школьника искали всю ночь / Фото Нацполиции

Поиски прекратили в 7 утра. Местные жители нашли прибитое к берегу реки тело. Его отнесло на 2 километра от места, где мальчик упал в воду.

При осмотре тела следов насильственной смерти не обнаружили, его направили на судебно-медицинскую экспертизу.

Полицейские открыли дело по части 1 статьи 115 (умышленное убийство). Полиция выяснит все обстоятельства трагедии.