Поліція розповіла подробиці цього інциденту. Правоохоронці почали кримінальне провадження і розслідують трагічну смерть школяра.

Нагадаємо Віднесло течією: на Прикарпатті загинув 12-річний хлопчик

Подробиці загибелі 12-річного хлопчика

Близько 20 години 12 червня троє хлопчиків із сусідньої Чернівецької області каталися на велосипедах та приїхали до річки Черемош. Один із них наблизився до берега, послизнувся з каміння та впав у річку. Дитину одразу ж понесло вниз за течією.



Гірська річка Черемош, у якій загинув хлопчик / Фото Нацполіції

Цілу ніч хлопчика активно шукали. На місце працювали слідчо-оперативна група, ювенальні поліцейські, експерт-криміналіст, рятувальники та небайдужі громадяни. На його пошуки відправили 4 робочі групи. Рятувальники оглянули місцевість, берегову лінію та русло річки Черемош.



Школяра шукали цілу ніч / Фото Нацполіції

Пошуки припинили о 7 ранку. Місцеві жителі знайшли прибите до берега річки тіло. Його віднесло на 2 кілометри від місця, де хлопчик впав у воду.

Під час огляду тіла слідів насильницької смерті не виявили, його направили на судово-медичну експертизу.

Поліцейські відкрили справу за частиною 1 статті 115 (умисне вбивство). Поліція з'ясує усі обставини трагедії.