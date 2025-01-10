Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Национальную полицию Украины. По состоянию на 10 января происходят более 600 одновременных обысков, к которым привлечены оперативники и следователи Нацполиции.

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Это только первый этап спецоперации

Как сообщили в Нацполиции, правоохранители проводят обыски у организаторов перенаправления мужчин за границу и непосредственно у участников групп, которые помогали наладить процесс.

Сейчас идет только первый этап спецоперации. Соответствующие мероприятия продолжаются по всей Украине. А все детали спецоперации будут обнародованы уже после завершения следственных действий.

По имеющимся данным, этими маршрутами дельцы помогли в пересечении сотням военнообязанных. Мероприятия продолжаются по всем областям Украины,

– говорится в сообщении.

Добавим, 9 января в Одессе прогремел взрыв вблизи здания Военной службы правопорядка. К счастью, никто не пострадал. Уже известно, что сдетонировал один из пакетов с тротилом, который принесла пожилая женщина. Также пиротехники работали над обезвреживанием другого пакета.