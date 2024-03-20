Злоумышленники успели повредить несколько квартир и частных домов в 6 областях Украины. Известно, что банда состояла из 11 мужчин.
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Банда поджигала дома на заказ
Правоохранители разоблачили 20-летнего жителя Киевщины и 26-летнего жителя Житомирщины на организации поджогов на заказ. Выполнять "грязную работу" им помогали еще 9 мужчин в возрасте от 17 до 34 лет, которые также жили в Киевской и Житомирской областях.
Так, следователи установили, что "услугу по поджогу дома" можно было заказать в телеграм-канале. Цена – от 500 до 3000 долларов, которые затем делили на всех членов банды. После получения "заказа" поджигатели разрабатывали план совершения преступления: проводили разведку местности, закупали горюче-смазочные материалы и делали из них "коктейли Молотова". После этого злоумышленники выезжали на заказ, забрасывали дома и квартиры коктейлями Молотова и снимали поджог на камеру – такое видео, как доказательство, присылали заказчикам.
Злоумышленники за время своей "работы" успели поджечь 4 квартиры и 5 домов в Черниговской, Полтавской, Львовской, Житомирской, Винницкой и Киевской областях.
Следователи провели 24 обыска у подозреваемых и собрали неопровержимые доказательства. У серийных поджигателей изъяли боеприпасы, более 10 тысяч долларов в разной валюте, мобильные телефоны, на которые принимались заказы и снимались преступления, и банковские карты, на которые перечислялись средства за содеянное.
Полиция разоблачила банду поджигателей / Фото Национальной полиции Украины
Сейчас всем 11 членам банды сообщено о подозрениях за умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, совершенное путем поджога организованной группой. Поджигателям грозит до 10 лет лишения свободы.
Правоохранители рассказали детали о злоумышленниках: смотрите видео
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