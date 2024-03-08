Пожар вспыхнул в Днепровском районе столицы. Об этом рассказали в пресс-службе ГСЧС города Киева в комментарии 24 Каналу.

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В Киеве вспыхнул сильный пожар

Днем, 8 марта, в сети сообщили о сильном пожаре в Киеве в районе проспекта Воскресенского. По словам очевидцев, в небо поднимался густой черный дым.

В сети обнародовали кадры пожара: смотрите видео

В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям города Киева подтвердили, что инцидент произошел в Днепровском районе столицы.

В столице вспыхнул сильный пожар: смотрите видео

Говорится, что возгорание возникло на улице Маланюка.

Горел мусор на площади десяти квадратных метров, там было распространение на металлический контейнер,

– рассказали в ГСЧС.

По состоянию на сейчас спасатели ликвидировали пожар. Погибших и пострадавших в результате инцидента нет.

В Киеве сообщали о возгорании в Днепровском районе: смотрите видео

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