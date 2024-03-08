Пожар вспыхнул в Днепровском районе столицы. Об этом рассказали в пресс-службе ГСЧС города Киева в комментарии 24 Каналу.
Смотрите также В сети заявили, что в Киеве горела киностудия Довженко: в ГСЧС объяснили, что произошло на самом деле
В Киеве вспыхнул сильный пожар
Днем, 8 марта, в сети сообщили о сильном пожаре в Киеве в районе проспекта Воскресенского. По словам очевидцев, в небо поднимался густой черный дым.
В сети обнародовали кадры пожара: смотрите видео
В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям города Киева подтвердили, что инцидент произошел в Днепровском районе столицы.
В столице вспыхнул сильный пожар: смотрите видео
Говорится, что возгорание возникло на улице Маланюка.
Горел мусор на площади десяти квадратных метров, там было распространение на металлический контейнер,
– рассказали в ГСЧС.
По состоянию на сейчас спасатели ликвидировали пожар. Погибших и пострадавших в результате инцидента нет.
В Киеве сообщали о возгорании в Днепровском районе: смотрите видео
Ранее в Киеве на Осокорках был масштабный пожар: что известно
- В Киеве вечером 5 марта произошел мощный пожар на Левом берегу украинской столицы. Огонь вспыхнул на открытой местности. В ГСЧС города Киева сообщили, что пожар произошел возле озера Тягле.
- Впоследствии в ГСЧС сообщили, что по состоянию на 21:20 работы по ликвидации пожара продолжались. Площадь огня составляла около 3 гектаров. Тушение пожара значительно затруднено отсутствием путей подъезда для пожарной техники. Территория подтоплена.
- На месте происшествия работало 6 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники, из них от Главного управления ГСЧС Украины в городе Киеве 4 единицы техники и 18 человек. Спасатели к тушению привлекли болотоход и дроны.
- Глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко отметил, что после ликвидации огня соответствующие службы оценят какие убытки понесла экология города. Попко также заверил, что обязательно узнают реальную причину пожара.
- Экоактивисты считают, что территорию парка намеренно подожгли недобросовестные застройщики. Правоохранители будут расследовать и эту версию пожара на Осокорках.
- По данному факту в полиции Киева начали уголовное производство по статье умышленное уничтожение или повреждение территорий, взятых под охрану государства, и объектов природно-заповедного фонда.