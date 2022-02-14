Полиция разогнала митингующих на мосту между Канадой и США после шестидневной блокады

Правоохранители разогнали протестующих и освободили от дальнобойщиков мост "Амбассадор" в Виндзоре, провинция Онтарио. Сооружение соединяет Канаду с США.

Переход намерены открыть после завершения необходимых проверок безопасности. Об этом сообщила советница Белого дома по внутренней безопасности Элизабет Шервуд-Рендалл.

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В полиции отметили, что арестовали от 20 до 30 человек. Также были конфискованы автомобили митингующих. Силовики считают, что "национальный экономический кризис окончен".

Сегодня наш национальный экономический кризис на мосту "Амбассадор" подошел к концу,

– сказал мэр Виндзор Дрю Дилкенс.

Блокировка моста "Амбассадор"

Акции дальнобойщиков начались 29 января после того, как водителей, пересекающих канадско-американскую границу, обязали привиться от коронавируса.

Они заполонили грузовиками центр Оттавы, протестуя против мер по борьбе с COVID-19.

Однако митинги очень быстро переросли в протесты против коронавирусных ограничений в целом.

Мост "Амбассадор" между Виндзором и Детройтом является важнейшим сухопутным соединением Канады и США и основным маршрутом для грузовиков.

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