Поила водкой и била: в Киеве полиция спасла собаку от жестокой владелицы
Источник:Полиция Киева
Правоохранители прибыли по вызову из-за конфликта между соседями в Киеве. Разобравшись, они услышали визг в загроможденной комнате заявительницы.
Правоохранители увидели среди разбросанных вещей владелицы маленького щенка таксы. В полиции говорят, что оно дрожало, выглядело нервным и испуганным.
Заметьте Сидел на привязке у ракетной воронки: полицейские спасли заброшенную собаку Блэка в Херсоне
Владелица издевалась над животным: била и поела водкой
Когда полицейские спросили женщину о состоянии собаки, она отказалась отвечать. Соседи рассказали, что женщина постоянно ссорится, издевается над щенком, привязывает его к батарее и бьет.
Ни разу нарушительница не выгуливала собачку на улице и морила его голодом. Соседи, кто как мог подкармливали животное. Чтобы четвероногий менее раздражал женщину и не скулил – она подпаивала его водкой,
– рассказал старший лейтенант полиции.
Денис Матвиенко вспомнил, что они не нашли в квартире ни корма, ни другой еды для щенка. Не было посуды или других вещей для животного.
Владелицу оштрафовали, животное забрали
Поняв, что за животным не ухаживают, полиция забрала его и передала в ветеринарную службу для осмотра и оценки состояния его здоровья.
На злоумышленницу был составлен протокол об административном правонарушении за жестокое обращение с животным. Суд оштрафовал его на 3 400 гривен.
Правоохранители вылечили щенка, лейтенант забрал его себе
Однако уже в клинике щенку стало плохо. Ветеринары сказали, что у животного тяжелая инфекционная болезнь. Чтобы спасти его, необходима вакцина. Лекарство помогли найти врачи, двое правоохранителей их купили и спасли животное во второй раз.
Суд решил, что щенка владелицы уже не отдадут. После этого лейтенант Денис Матвиенко решил забрать таксу себе.
Песика я назвал "Боб" или ласково – "Бабанич" и для меня он настоящий друг, о котором я мечтал, но долго не колебался брать из-за постоянной занятости на работе. Сейчас с ним помогает моя девушка,
– рассказал Денис Матвиенко.
Лейтенант заметил, что животное отошло от болезни и уже играет.
Полиция спасла щенка от владелицы, которая его избивала и поела водкой / Фото полиции
Наши военные под Бахмутом спасли волчицу
После одного из обстрелов в Бахмуте к украинским пехотинцам прибилась волчица. Бойцы заметили, что животное не приспособлено к жизни в дикой природе, и начали о нем заботиться.
Ее назвали "Манюня" и передали волонтерам, которые доставили ее в экопарк Полтавской области. Пока животное там лечится.