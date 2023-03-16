Поила водкой и била: в Киеве полиция спасла собаку от жестокой владелицы

Правоохранители прибыли по вызову из-за конфликта между соседями в Киеве. Разобравшись, они услышали визг в загроможденной комнате заявительницы.

Правоохранители увидели среди разбросанных вещей владелицы маленького щенка таксы. В полиции говорят, что оно дрожало, выглядело нервным и испуганным.

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Владелица издевалась над животным: била и поела водкой

Когда полицейские спросили женщину о состоянии собаки, она отказалась отвечать. Соседи рассказали, что женщина постоянно ссорится, издевается над щенком, привязывает его к батарее и бьет.

Ни разу нарушительница не выгуливала собачку на улице и морила его голодом. Соседи, кто как мог подкармливали животное. Чтобы четвероногий менее раздражал женщину и не скулил – она подпаивала его водкой,

– рассказал старший лейтенант полиции.

Денис Матвиенко вспомнил, что они не нашли в квартире ни корма, ни другой еды для щенка. Не было посуды или других вещей для животного.

Владелицу оштрафовали, животное забрали

Поняв, что за животным не ухаживают, полиция забрала его и передала в ветеринарную службу для осмотра и оценки состояния его здоровья.

На злоумышленницу был составлен протокол об административном правонарушении за жестокое обращение с животным. Суд оштрафовал его на 3 400 гривен.

Правоохранители вылечили щенка, лейтенант забрал его себе

Однако уже в клинике щенку стало плохо. Ветеринары сказали, что у животного тяжелая инфекционная болезнь. Чтобы спасти его, необходима вакцина. Лекарство помогли найти врачи, двое правоохранителей их купили и спасли животное во второй раз.

Суд решил, что щенка владелицы уже не отдадут. После этого лейтенант Денис Матвиенко решил забрать таксу себе.

Песика я назвал "Боб" или ласково – "Бабанич" и для меня он настоящий друг, о котором я мечтал, но долго не колебался брать из-за постоянной занятости на работе. Сейчас с ним помогает моя девушка,

– рассказал Денис Матвиенко.

Лейтенант заметил, что животное отошло от болезни и уже играет.

Полиция спасла щенка от владелицы, которая его избивала и поела водкой / Фото полиции

Наши военные под Бахмутом спасли волчицу

После одного из обстрелов в Бахмуте к украинским пехотинцам прибилась волчица. Бойцы заметили, что животное не приспособлено к жизни в дикой природе, и начали о нем заботиться.

Ее назвали "Манюня" и передали волонтерам, которые доставили ее в экопарк Полтавской области. Пока животное там лечится.