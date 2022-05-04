Нацполиция уже установила личности всех 38-ми участников смертельной аварии.

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По данным правоохранителей, уже установлены места проживания всех пострадавших. Речь идет о 12 мужчинах, 6 из которых погибли, и 26 женщинах, среди них 20, к сожалению, не выжили. Также известно, что среди жертв автокатастрофы – двое подростков в возрасте 17 лет.

Места проживания участников ДТП

Киевская область: погибших – 14, травмированных – 1;

Житомирская область: погибших – 3, травмированных – 5;

Черниговская область: погибших – 1, травмированных – 3;

Харьковская область: погибших – 4;

Хмельницкая область: погибших – 1 (52-летний водитель пассажирского автобуса), травмированных – 1;

Донецкая область: погибших – 1;

АР Крым: погибших – 1;

Закарпатская область: погибших – 1 (44-летний водитель микроавтобуса);

Ровненская область: травмированных – 1;

Одесская область: травмированных – 1.

В полиции сообщили, что сейчас до сих пор продолжаются поиски родственников четырех погибших из Киевской области.

Важно! Если вы знаете, что кто-то разыскивает лиц из указанных регионов, сообщить об этом можно по номеру телефона 067 675 42 92.

Что известно о ДТП в Ровненской области

По информации полиции, ДТП спровоцировал водитель микроавтобуса Mercedes-Benz Vito, который решил совершить обгон и выехал на встречную полосу. Во время обгона он столкнулся с бензовозом. Далее бензовоз также попал на встречную полосу и заехал в пассажирский автобус Setra, который ехал по маршруту "Харьков – Згожелец".

Известно, что в автобусе находились 35 пассажиров в возрасте от 17 до 69 лет и один водитель.

В результате столкновения автомобили вспыхнули, а участок дороги со стороны Ровно и Львова перекрыли полностью. Патрульная полиция организовала для водителей объезд.

На месте для ликвидации огня работали 44 спасателя и 7 единиц пожарной техники. Для того, чтобы забрать пострадавших, прибыли 7 карет скорой. Огонь локализовали около 22:30. После пожара от автобуса остался лишь металлический каркас.

Еще утром в полиции сообщали, что не удавалось установить личность водителя, а также данные 3 пассажиров. В то же время по состоянию на сейчас установлены личности всех 38-ми участников ужасного ДТП.

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