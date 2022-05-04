Нацполіція вже встановила особи всіх 38-ми учасників смертельної аварії.
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За даними правоохоронців, вже встановлено місця проживання усіх постраждалих. Йдеться про 12 чоловіків, 6 з яких загинули, та 26 жінок, серед них 20, на жаль, не вижили. Також відомо, що серед жертв автокатастрофи – двоє підлітків віком 17 років.
Місця проживання учасників ДТП
Київська область: загиблих – 14, травмованих – 1;
Житомирська область: загиблих – 3, травмованих – 5;
Чернігівська область: загиблих – 1, травмованих – 3;
Харківська область: загиблих – 4;
Хмельницька область: загиблих – 1 (52-річний водій пасажирського автобуса), травмованих – 1;
Донецька область: загиблих – 1;
АР Крим: загиблих – 1;
Закарпатська область: загиблих – 1 (44-річний водій мікроавтобуса)
Рівненська область: травмованих – 1;
Одеська область: травмованих – 1.
У поліції повідомили, що наразі досі тривають пошуки родичів чотирьох загиблих із Київської області.
Що відомо про ДТП на Рівненщині
За інформацією поліції, ДТП спровокував водій мікроавтобуса Mercedes-Benz Vito, який вирішив здійснити обгін та виїхав на зустрічну смугу. Під час обгону він зіткнувся з бензовозом. Далі бензовоз також потрапив на зустрічну й заїхав у пасажирський автобус Setra, який їхав за маршрутом "Харків – Зґожелець".
Відомо, що в автобусі перебули 35 пасажирів віком від 17 до 69 років та один водій.
Внаслідок зіткнення автомобілі спалахнули, а ділянку дороги зі сторони Рівного та Львова перекрили повністю. Патрульна поліція організувала для водіїв об'їзд.
На місці для ліквідації вогню працювали 44 рятувальники та 7 одиниць пожежної техніки. Для того, аби забрати потерпілих прибули 7 карет швидкої. Вогонь локалізували близько 22:30. Після пожежі від автобуса залишився лише металевий каркас.
Ще вранці у поліції повідомляли, що не вдавалось встановити особу водія, а також дані 3 пасажирів. Водночас станом на зараз встановлено особи всіх 38-ми учасників жахливої ДТП.
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