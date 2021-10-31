Правда, сделать это полицейским не дали. В перепалку вступили не только пассажиры автобуса, но и водитель.
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Водитель также вступил в перепалку с патрульными полицейскими, ссылаясь на ПДД, где сказано, что без причины останавливать транспорт они не имеют права. Ведь водитель ничего не нарушил и ехал по своему маршруту в положенное ему время.
В то же время полицейские ссылались на постановление Кабмина, в котором указан список карантинных ограничений и правил.
В какой-то момент проверка документов началась, однако посмотреть их удалось далеко не всем присутствующим в автобусе людям. Чем закончился инцидент – не сообщается.
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Заметим, что с 1 ноября 2021 года в Киеве пользоваться общественным транспортом разрешили при наличии:
- COVID-сертификата,
- ПЦР или антиген теста, сделанного не более чем за 72 часа до поездки,
- сертификата об излечении.
В постановлении Кабмина говорится, что сумма штрафа за нарушение составляет от 17 до 34 тысяч гривен, а точный ее размер будет определять исключительно суд.