В полиции пояснили, что все нарушители прилетели в Украину из разных государств мира. Сейчас сертификаты тщательно проверяют.
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Полиция открыла уголовные производства
Правоохранительные органы открыли уголовные производства по подделке и использованию поддельных документов. Каждому из фактов нарушений предоставят соответствующую правовую квалификацию.
Польские пограничники сообщили о поддельных документах у украинцев
Отметим, что на поддельные документы о вакцинации пожаловались и польские пограничники. В Надбужанском и Бершадском отделах Пограничной службы Польши сообщили, что на границе с Украиной уже зафиксировали более полтысячи поддельных COVID-сертификатов.
Больше всего таких инцидентов было в пункте пропуска "Гребенное – Рава-Русская": 352.
Коротко о последних случаях подделки "коронавирусных" документов:
- В Ровно киберполиция поймала владелицу турагентства, которая подделывала ПЦР-тесты для собственных клиентов. Фальсификация документов входила в стоимость поездки.
- За 250 евро обещал сертификат о вакцинации винницкий бизнесмен. При этом он говорил, что внесет данные в приложение Дия.
- В 5 тысяч гривен оценил свои услуги по изготовлению COVID-сертификатов врач на Хмельнитчине.
Кто проверяет сертификаты о вакцинации в Украине / Инфографика 24 канала