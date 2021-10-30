У поліції пояснили, що усі порушники прилетіли в Україну з різних держав світу. Наразі сертифікати ретельно перевіряють.

До теми Савченко вручили підозру за підроблений COVID-сертифікат

Поліція відкрила кримінальні провадження

Правоохоронні органи відкрили кримінальні провадження щодо підробки та використання підроблених документів. Кожному з фактів порушень нададуть відповідну правову кваліфікацію.

Зверніть увагу! Схожа ситуація була і 28 жовтня, тоді на летовищі впіймали 11 осіб з підробленими фейковими сертифікатами.

Польські прикордонники повідомили про підроблені документи в українців

Зазначимо, що на підроблені документи про вакцинацію поскаржились і польські прикордонники. У Надбужанському та Бершадському відділах Прикордонної служби Польщі повідомили, що на кордоні з Україною вже зафіксували понад пів тисячі підроблених COVID-сертифікатів.

Найбільше таких інцидентів було у пункті пропуску "Гребенне – Рава-Руська": 352.

Коротко про останні випадки підробки "коронавірусних" документів:

У Рівному кіберполіція впіймала власницю турагенції, яка підробляла ПЛР-тести для власних клієнтів. Фальшування документів входило у вартість поїздки.

За 250 євро обіцяв сертифікат про вакцинацію вінницький бізнесмен. При цьому він казав, що внесе дані у Дію.

У 5 тисяч гривень оцінив свої послуги з виготовлення COVID-сертифікатів лікар на Хмельниччині.

Хто перевіряє сертифікати про вакцинацію в Україні / Інфографіка 24 каналу