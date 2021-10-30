У поліції пояснили, що усі порушники прилетіли в Україну з різних держав світу. Наразі сертифікати ретельно перевіряють.

До теми Савченко вручили підозру за підроблений COVID-сертифікат

Поліція відкрила кримінальні провадження

Правоохоронні органи відкрили кримінальні провадження щодо підробки та використання підроблених документів. Кожному з фактів порушень нададуть відповідну правову кваліфікацію.

Польські прикордонники повідомили про підроблені документи в українців

Зазначимо, що на підроблені документи про вакцинацію поскаржились і польські прикордонники. У Надбужанському та Бершадському відділах Прикордонної служби Польщі повідомили, що на кордоні з Україною вже зафіксували понад пів тисячі підроблених COVID-сертифікатів.

Найбільше таких інцидентів було у пункті пропуску "Гребенне – Рава-Руська": 352.

Коротко про останні випадки підробки "коронавірусних" документів:

Перевірка коронавірусних сертифікатівХто перевіряє сертифікати про вакцинацію в Україні / Інфографіка 24 каналу