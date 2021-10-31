Щоправда, зробити це поліцейським не дали. У перепалку вступили не лише пасажири автобуса, але й водій.

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Водій також вступив у перепалку з патрульними поліцейськими, посилаючись на ПДР, де зазначено, що без причини зупиняти транспорт вони не мають право. Адже водій нічого не порушив і їхав по своєму маршруту в належний йому час.

Водночас поліцейські посилалися на постанову Кабміну, в якій вказано перелік карантинних обмежень і правил.

У якийсь момент перевірка документів почалася, проте подивитися їх вдалося далеко не у всіх присутніх в автобусі людей. Чим закінчився інцидент – не повідомляється.

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Зауважимо, що з 1 листопада 2021 року у Києві користуватися громадським транспортом дозволили за наявності:

COVID-сертифіката,

ПЛР чи антиген тесту, зробленого не більше ніж за 72 години до поїздки,

сертифіката про одужання.

У постанові Кабміну сказано, що сума штрафу за порушення становить від 17 до 34 тисяч гривень, а точний її розмір визначатиме виключно суд.