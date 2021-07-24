Детали от полиции
Розовую жидкость обнаружили вблизи села Колоденка на почве между паями, которые обслуживает один из агрохолдингов. На месте происшествия работали спасатели, полицейские и специалисты Госэкоинспекции.
Ранее Экологи назвали причину появления розовых луж под Ровным
Правоохранители открыли уголовное дело по статье о загрязнении или порче земель. Виновным грозит наказание:
- штраф в размере до 3 400 гривен;
- или лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.
Что известно о розовых лужах
- Необычные лужи заметили местные жители 23 июля.
- По словам председателя Государственной экологической инспекции Украины Андрея Малеваного, розовым веществом оказался препарат для борьбы с вредителями "Префект".
- Эксперты исследуют почву на содержание аммония солевого, фосфора, серы подвижной и тяжелых металлов. Результаты будут известны через неделю.
- Специалисты также обследовали воздух, однако опасных веществ не обнаружили.
- Общая площадь загрязнения сейчас составляет 635,8 квадратных метров. Известно, что участок арендует ООО "Акрис АГРО".