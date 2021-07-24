Детали от полиции

Розовую жидкость обнаружили вблизи села Колоденка на почве между паями, которые обслуживает один из агрохолдингов. На месте происшествия работали спасатели, полицейские и специалисты Госэкоинспекции.

Ранее Экологи назвали причину появления розовых луж под Ровным

Правоохранители открыли уголовное дело по статье о загрязнении или порче земель. Виновным грозит наказание:

  • штраф в размере до 3 400 гривен;
  • или лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Что известно о розовых лужах

  • Необычные лужи заметили местные жители 23 июля.
  • По словам председателя Государственной экологической инспекции Украины Андрея Малеваного, розовым веществом оказался препарат для борьбы с вредителями "Префект".
  • Эксперты исследуют почву на содержание аммония солевого, фосфора, серы подвижной и тяжелых металлов. Результаты будут известны через неделю.
  • Специалисты также обследовали воздух, однако опасных веществ не обнаружили.
  • Общая площадь загрязнения сейчас составляет 635,8 квадратных метров. Известно, что участок арендует ООО "Акрис АГРО".