Деталі від поліції

Рожеву рідину виявили поблизу села Колоденка на ґрунті між паями, які обслуговує один із агрохолдингів. На місці події працювали рятувальники, поліцейські та фахівці Держекоінспекції.

Раніше Екологи назвали причину появи рожевих калюж під Рівним

Правоохоронці відкрили кримінальну справу за статтею про забруднення або псування земель. Винним загрожує покарання:

штраф у розмірі до 3 400 гривень;

або позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

Що відомо про рожеві калюжі