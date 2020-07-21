Руководство полиции решило ввести дополнительные меры безопасности в 9 областях Украины. В западных регионах правоохранители патрулируют улицы городов, а на дорогах дежурят автоматчики.

Об усилении мер безопасности в западных областях сообщает Национальная полиция Украины.

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В каких областях усилят контроль:

Винницкая,

Житомирская,

Закарпатская,

Ивано-Франковская,

Львовская область,

Ровненская,

Тернопольская,

Хмельницкая,

Черновицкая.

То есть фактически говорится обо всех западных областях Украины, кроме Волынской. Впрочем в ней из-за захвата автобуса с заложниками в течение всего дня и так проводилась специальная спасательная операция.

Какие меры принимаются:

В центральных частях городов, где могут находиться много людей, патрулируют наряды полицейских и бойцов Национальной гвардии. На въезде и выезде из областных центров установили мобильные посты.

Силовики осуществляют превентивную проверку документов, проводят поверхностный осмотр, а также проверки с целью обнаружения взрывных устройств.

Правоохранители патрулируют улицы населенных пунктов, территорию автостанций и железнодорожных вокзалов. Особое внимание обращают на подозрительные вещи и предметы.

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