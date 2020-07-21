Полиция вводит дополнительные меры безопасности в 9 областях: детали и фото
Руководство полиции решило ввести дополнительные меры безопасности в 9 областях Украины. В западных регионах правоохранители патрулируют улицы городов, а на дорогах дежурят автоматчики.
Об усилении мер безопасности в западных областях сообщает Национальная полиция Украины.
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В каких областях усилят контроль:
- Винницкая,
- Житомирская,
- Закарпатская,
- Ивано-Франковская,
- Львовская область,
- Ровненская,
- Тернопольская,
- Хмельницкая,
- Черновицкая.
То есть фактически говорится обо всех западных областях Украины, кроме Волынской. Впрочем в ней из-за захвата автобуса с заложниками в течение всего дня и так проводилась специальная спасательная операция.
Какие меры принимаются:
В центральных частях городов, где могут находиться много людей, патрулируют наряды полицейских и бойцов Национальной гвардии. На въезде и выезде из областных центров установили мобильные посты.
Силовики осуществляют превентивную проверку документов, проводят поверхностный осмотр, а также проверки с целью обнаружения взрывных устройств.
Правоохранители патрулируют улицы населенных пунктов, территорию автостанций и железнодорожных вокзалов. Особое внимание обращают на подозрительные вещи и предметы.
Полиция усилила меры безопасности в западных областях: смотрите фото
Захват маршрутки с заложниками в Луцке: кратко
- Утром 21 июля мужчина по имени Максим Кривош захватил в центре Луцка маршрутку с 13 заложниками. Он сам позвонил в полицию и заявил, что имеет с собой взрывчатку и стрелковое оружие.
- Сам террорист, называющий себя "Максимом Плохим", позиционирует себя "антисистемщиком". Он заявляет, что государство отбирает у людей свободу.
- Его ключевое требование – чтобы Владимир Зеленский, ключевые украинские политики и олигархи выложили в своих социальных сетях признание о том, что они – "террористы в законе".
- Первыми договоренностями, которых удалось достичь, была передача воды заложникам в автобус. Это сделал заместитель председателя Нацполиции Евгений Коваль.
- Впоследствии он просил передать ему ребенка, которая есть в захваченном автобусе. Впрочем в ответ полицейский услышал лишь выстрелы.
- Ближе к вечеру террорист отпустил первых трех заложников – пенсионерку, беременную женщину и несовершеннолетнего мальчика.
- В ответ Владимир Зеленский выполнил требование – в соцсетях рекомендовал посмотреть фильм "Земляне" 2005 года. Однако впоследствии он удалил видео.
- Через более 12 часов переговоров террориста задержали. Он отпустил заложников и сдался добровольно.