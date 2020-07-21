Керівництво поліції вирішило ввести додаткові заходи безпеки у 9 областях України. У західних регіонах правоохоронці патрулюють вулиці міст, а на дорогах чергують автоматники.

Про посилення заходів безпеки в західних областях повідомляє Національна поліція України.

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У яких областях посилять контроль:

Вінницька,

Житомирська,

Закарпатська,

Івано-Франківська,

Львівська,

Рівненська,

Тернопільська,

Хмельницька,

Чернівецька.

Тобто фактично мовиться про всі західні області України, крім Волинської. Втім у ній через захоплення автобуса з заручниками впродовж усього дня й так проводилася спеціальна рятувальна операція.

Які заходи вживаються:

У центральних частинах міст, де можуть перебувати багато людей, патрулюють наряди поліцейських і бійців Національної гвардії. На в'їзді й виїзді з обласних центрів встановили мобільні пости.

Силовики здійснюють превентивну перевірку документів, проводять поверхневий огляд, а також перевірки з метою виявлення вибухових пристроїв.

Правоохоронці патрулюють вулиці населених пунктів, територію автостанцій і залізничних вокзалів. Особливу увагу звертають на підозрілі речі й предмети.

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