Поліція вводить додаткові заходи безпеки в 9 областях: деталі й фото
Керівництво поліції вирішило ввести додаткові заходи безпеки у 9 областях України. У західних регіонах правоохоронці патрулюють вулиці міст, а на дорогах чергують автоматники.
Про посилення заходів безпеки в західних областях повідомляє Національна поліція України.
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У яких областях посилять контроль:
- Вінницька,
- Житомирська,
- Закарпатська,
- Івано-Франківська,
- Львівська,
- Рівненська,
- Тернопільська,
- Хмельницька,
- Чернівецька.
Тобто фактично мовиться про всі західні області України, крім Волинської. Втім у ній через захоплення автобуса з заручниками впродовж усього дня й так проводилася спеціальна рятувальна операція.
Які заходи вживаються:
У центральних частинах міст, де можуть перебувати багато людей, патрулюють наряди поліцейських і бійців Національної гвардії. На в'їзді й виїзді з обласних центрів встановили мобільні пости.
Силовики здійснюють превентивну перевірку документів, проводять поверхневий огляд, а також перевірки з метою виявлення вибухових пристроїв.
Правоохоронці патрулюють вулиці населених пунктів, територію автостанцій і залізничних вокзалів. Особливу увагу звертають на підозрілі речі й предмети.
Поліція посилила заходи безпеки в західних областях: дивіться фото
Захоплення маршрутки з заручниками в Луцьку: коротко
- Зранку 21 липня чоловік на ім'я Максим Кривош захопив у центрі Луцька маршрутку з 13 заручниками. Він сам зателефонував у поліцію й заявив, що має з собою вибухівку й стрілецьку зброю.
- Сам терорист, який називає себе "Максимом Плохим", позиціонує себе "антисистемником". Він заявляє, що держава відбирає у людей свободу.
- Його ключова вимога – аби Володимир Зеленський, ключові українські політики й олігархи виклали у своїх соціальних мережах зізнання про те, що вони – "терористи в законі".
- Першими домовленостями, яких вдалося досягнути, була передача води заручникам в автобус. Це зробив заступник голови Нацполіції Євген Коваль.
- Згодом він просив передати йому дитину, яка є в захопленому автобусі. Втім у відповідь поліцейський почув лише постріли.
- Ближче до вечора терорист відпустив перших трьох заручників – пенсіонерку, вагітну жінку й неповнолітнього хлопця.
- У відповідь Володимир Зеленський виконав вимогу – у соцмережах рекомендував переглянути фільм "Земляни" 2005 року. Однак згодом він видалив відео.
- Через понад 12 годин переговорів терориста затримали. Він відпустив заручників і здався добровільно.