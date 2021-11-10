Полиция выступает за то, чтобы не все могли получить "ковидную амнистию"

В полиции озвучили свою позицию относительно"ковидной амнистии". Выступили за то, что перед законом все же должны отвечать люди, которые изготовили, реализовали или использовали поддельный COVID-сертификат.

Глава Нацполиции Игорь Клименко отметил, что власть разрабатывает правовые основания для освобождения от ответственности граждан, которые купили, но не использовали поддельный сертификат.

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Кто сможет избежать ответственности

Клименко отметил, что надо наработать правовой механизм, который позволит избежать ответственности людям, которые не воспользовались поддельным сертификатом

Я понимаю, что очень много людей оступились и приобрели эти сертификаты,

– сказал страж порядка.

Когда наработают такой механизм

При этом он отметил, что эти правовые нормы будут уже в ближайшие дни. Однако Клименко добавил, что следует выявлять лиц, которые занимались изготовлением, продажей или передачей этого сертификата.

По словам чиновника, полицейские в каждом случае подделки COVID-документации могут быстро изучить происхождение сертификата.

Что известно о "ковид-амнистии"