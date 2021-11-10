Полиция выступает за то, чтобы не все могли получить "ковидную амнистию"
Источник:Нацполиция
В полиции озвучили свою позицию относительно"ковидной амнистии". Выступили за то, что перед законом все же должны отвечать люди, которые изготовили, реализовали или использовали поддельный COVID-сертификат.
Глава Нацполиции Игорь Клименко отметил, что власть разрабатывает правовые основания для освобождения от ответственности граждан, которые купили, но не использовали поддельный сертификат.
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Кто сможет избежать ответственности
Клименко отметил, что надо наработать правовой механизм, который позволит избежать ответственности людям, которые не воспользовались поддельным сертификатом
Я понимаю, что очень много людей оступились и приобрели эти сертификаты,
– сказал страж порядка.
Когда наработают такой механизм
При этом он отметил, что эти правовые нормы будут уже в ближайшие дни. Однако Клименко добавил, что следует выявлять лиц, которые занимались изготовлением, продажей или передачей этого сертификата.
По словам чиновника, полицейские в каждом случае подделки COVID-документации могут быстро изучить происхождение сертификата.
Что известно о "ковид-амнистии"
- Накануне министр здравоохранения Виктор Ляшко заговорил о"ковидной амнистии". Людям, которые подделали сертификат о вакцинации, могут предоставить возможность сделать прививку.
- Ранее полиция предлагала владельцам поддельных сертификатов возможность избежать наказания. Для этого им нужно самим раскаяться и сообщить правоохранителям о подделке.