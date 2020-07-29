В Виннице 29 июля правоохранители задержали двух мужчин. Они пытались взорвать банкомат и украсть деньги.

Детали дела

После задержания злоумышленников полиция выяснила, что они ранее были причастны к совершению ряда аналогичных преступлений. Об этом сообщили в Нацполиции.

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Злоумышленников задержали при силовой поддержке спецподразделения "КОРД". По словам начальника Нацполиции в Винницкой области Ивана Ищенко, члены группы приехали из Донецкой области с целью совершения на территории области преступлений.

С помощью газовой смеси они пытались взорвать банкомат и похитить денежные средства из банкомата. Злоумышленников, которые бежали с места происшествия на автомобиле Audi, задержали недалеко от места совершения преступления, во дворах многоэтажек,

– говорится в сообщении.

Подозреваемые пытались переодеться и избавиться одежды, в котором совершали преступление. После осмотра автомобиля правоохранители изъяли балаклавы, перчатки, телефоны, одежду и другие вещественные доказательства.

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Какое наказание ожидает злоумышленников

В данный момент по месту жительства фигурантов проводятся неотложные обыски.

Против мужчин открыли уголовное производство по статье 15 о краже и статье 194 о умышленное уничтожение или повреждение имущества.

Если вину злоумышленников докажут, то им может грозить до 10 лет заключения.

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