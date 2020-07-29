У Вінниці 29 липня правоохоронці затримали двох чоловіків. Вони намагалися підірвати банкомат і поцупити гроші.

Деталі справи

Після затримання зловмисників поліція з'ясувала, що вони раніше були причетні до вчинення низки аналогічних злочинів. Про це повідомили у Нацполіції.

Важливо 32 тисячі доларів за земельні питання: поліція викрила посадовця-хабарника

Зловмисників затримали за силової підтримки спецпідрозділу "КОРД". За словами начальника Нацполіції у Вінницькій області Івана Іщенка, члени групи приїхали з Донецької області з метою вчинення на території області злочинів.

За допомогою газової суміші вони намагалися підірвати банкомат та викрасти грошові кошти з банкомата. Зловмисників, які тікали з місця події на автомобілі Audi, затримали недалеко від місця вчинення злочину, у дворах багатоповерхівок,

– мовиться у повідомленні.

Підозрювані намагалися переодягтися та позбутися одягу, в якому вчиняли злочин. Після огляду авто правоохоронці вилучили балаклави, рукавички, телефони, одяг та інші речові докази.

Актуально Вербування, шифри, шантаж, погрози й надприбутки: на Донеччині викрили банду сутенерів

Яке покарання чекає на зловмисників

Наразі за місцем проживання фігурантів проводяться невідкладні обшуки.

Проти чоловіків відкрили кримінальне провадження за статтею 15 про крадіжку та статтею 194 про умисне знищення або пошкодження майна.

Якщо провину зловмисників доведуть, то їм може загрожувати до 10 років ув'язнення.