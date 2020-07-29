Поліція затримала групу, яка підривала банкомати по всій Україні: відео спецоперації
У Вінниці 29 липня правоохоронці затримали двох чоловіків. Вони намагалися підірвати банкомат і поцупити гроші.
Деталі справи
Після затримання зловмисників поліція з'ясувала, що вони раніше були причетні до вчинення низки аналогічних злочинів. Про це повідомили у Нацполіції.
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Зловмисників затримали за силової підтримки спецпідрозділу "КОРД". За словами начальника Нацполіції у Вінницькій області Івана Іщенка, члени групи приїхали з Донецької області з метою вчинення на території області злочинів.
За допомогою газової суміші вони намагалися підірвати банкомат та викрасти грошові кошти з банкомата. Зловмисників, які тікали з місця події на автомобілі Audi, затримали недалеко від місця вчинення злочину, у дворах багатоповерхівок,
– мовиться у повідомленні.
Підозрювані намагалися переодягтися та позбутися одягу, в якому вчиняли злочин. Після огляду авто правоохоронці вилучили балаклави, рукавички, телефони, одяг та інші речові докази.
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Яке покарання чекає на зловмисників
- Наразі за місцем проживання фігурантів проводяться невідкладні обшуки.
- Проти чоловіків відкрили кримінальне провадження за статтею 15 про крадіжку та статтею 194 про умисне знищення або пошкодження майна.
- Якщо провину зловмисників доведуть, то їм може загрожувати до 10 років ув'язнення.