Именно они, по версии следствия, зверски избили активистку. Задержать нападавших получилось только через несколько дней после нападения.
Важно В Днепре жестоко избили известную активистку Эшонкулову: в полиции говорят о покушении на убийство
Глава Нацполиции Игорь Клименко рассказал, что правоохранители в течение нескольких дней круглосуточно следили за передвижением подозреваемых. Их задержали в "подходящий момент".
Эффективно сработали оперативники, следователи и специалисты подразделения уголовного анализа, поэтому мы установили личности причастных к преступлению практически сразу. Потерпевшая нападающих узнала,
– добавил Клименко.
В ближайшее время суд изберет подозреваемым меры пресечения. Следователи полиции заботятся исключительно о содержании под стражей. Полицейские сразу же открыли уголовное производство по:
- части 2 статьи 15 – покушение на преступление;
- части 1 статьи 115 – покушение на умышленное убийство.
Сейчас задержанные сотрудничать со следствием отказываются.
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Что известно о нападении на активистку
- Известную активистку из Днепра Наталью Эшонкулову избили 16 июля возле ее дома. У женщины сотрясение мозга, выбитые зубы и многочисленные ушибы на лице.
- Как сообщила Эшонкулова, действовали настоящие отморозки – удар за ударом, женщина упала на землю. От смерти активистку спасла соседка, которая стала случайным свидетелем нападения.
- По словам пострадавшей, нападение было спланировано. Женщину хотели "убрать" за ее общественную деятельность – она рассказывает о бандитских "схемах" и деятельности криминалитета города.