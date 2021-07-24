Именно они, по версии следствия, зверски избили активистку. Задержать нападавших получилось только через несколько дней после нападения.

Важно В Днепре жестоко избили известную активистку Эшонкулову: в полиции говорят о покушении на убийство

Глава Нацполиции Игорь Клименко рассказал, что правоохранители в течение нескольких дней круглосуточно следили за передвижением подозреваемых. Их задержали в "подходящий момент".

Эффективно сработали оперативники, следователи и специалисты подразделения уголовного анализа, поэтому мы установили личности причастных к преступлению практически сразу. Потерпевшая нападающих узнала,
– добавил Клименко.

В ближайшее время суд изберет подозреваемым меры пресечения. Следователи полиции заботятся исключительно о содержании под стражей. Полицейские сразу же открыли уголовное производство по:

  • части 2 статьи 15 – покушение на преступление;
  • части 1 статьи 115 – покушение на умышленное убийство.

Сейчас задержанные сотрудничать со следствием отказываются.

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Что известно о нападении на активистку

  • Известную активистку из Днепра Наталью Эшонкулову избили 16 июля возле ее дома. У женщины сотрясение мозга, выбитые зубы и многочисленные ушибы на лице.
  • Как сообщила Эшонкулова, действовали настоящие отморозки – удар за ударом, женщина упала на землю. От смерти активистку спасла соседка, которая стала случайным свидетелем нападения.
  • По словам пострадавшей, нападение было спланировано. Женщину хотели "убрать" за ее общественную деятельность – она ​​рассказывает о бандитских "схемах" и деятельности криминалитета города.