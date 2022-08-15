Мужчину подозревают в коллаборационной деятельности

Пророссийски настроенного мужчину разоблачили сотрудники Одесского районного управления полиции. В доме мужчины провели обыски и изъяли мобильные телефоны и компьютерную технику.

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Оказалось, что задержанный мужчина публично восхвалял власти россии и призвал захватить украинские города Одессу, Харьков и Николаев. Соответствующие публикации одессит распространял на своей странице в запрещенной социальной сети "ВКонтакте".

Правоохранители провели ряд экспертиз и установили, что размещенный фигурантом контент является поддерживающим и оправдывающим вооруженную агрессию РФ против Украины,

– говорится в сообщении.

Мужчине объявили подозрение в коллаборационной деятельности.

В Одесской области разоблачили медика, который сдавал места дислокации ВСУ

Несмотря на 6 месяцев полномасштабной войны, в Украине продолжают разоблачать коллаборантов. В частности, правоохранители задержали медика, помогавшего российским оккупантам.

Он передавал вражеским спецслужбам места дислокации ВСУ на юге Одесчины. Из-за его деятельности россияне совершали прицельные и массированные обстрелы Одесской области.

Также сотрудники СБУ задержали "законсервированного" агента ФСБ, корректировавшего ракетные удары оккупантов по Харьковщине. Злоумышленник передавал оккупантам геолокации городской инфраструктуры. По его "наводке", россияне ударили по зданию облгосадминистрации и еще 7 гражданских объектах.

Кроме того, СБУ задержала российского агента, предоставлявшего оккупантам цели для ракетных ударов по Донецкой области. После этого он отчитывался о результатах "прилетов".

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