Один из задержанных оказался гражданином россии, который находился в санкционном списке СНБО как криминальный авторитет. В связи с этим у него был запрет на въезд в наше государство.

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Что творили в Украине криминальные авторитеты из россии

Другим злоумышленником является российский рецидивист, неоднократно приговоренный к заключению, в том числе за убийство. На территории Украины он также находился нелегально.

Сотрудники СБУ своевременно задержали обоих злоумышленников. В итоге их принудительно выдворили из Украины.

СБУ часто разоблачает предателей Украины

Сотрудники СБУ задержали "законсервированного" агента фсб. Он корректировал ракетные удары оккупантов по Харьковщине.

11 августа в Киеве разоблачили российского агента. Предатель Украины собирал тайную информацию о поставках западного оружия и передавал его врагу.

Кроме того, в Донецкой области завершили расследование в отношении двух бывших правоохранителей, подозреваемых в сотрудничестве с врагом. Следователи считают, что мужчины слили россиянам данные о позициях ВСУ.

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