Один із затриманих виявився громадянином росії, який перебував у санкційному списку РНБО як кримінальний авторитет. У зв'язку з цим у нього була заборона на в'їзд до нашої держави.

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Що коїли в Україні кримінальні авторитети з росії

Іншим зловмисником є російський рецидивіст, неодноразово засуджений до ув’язнення, зокрема за вбивство. На території України він також перебував нелегально.

Співробітники СБУ своєчасно затримали обох зловмисників. У підсумку їх примусово видворили з України.

СБУ часто викриває зрадників України

Працівники СБУ затримали "законсервованого" агента фсб. Він коригував ракетні удари окупантів по Харківщини.

11 серпня у Києві викрили російського агента. Зрадник України збирав таємну інформацію про постачання західної зброї й передавав її ворогу.

Крім того, на Донеччині завершили розслідування щодо двох колишніх правоохоронців, яких підозрюють у співпраці з ворогом. Слідчі вважають, що чоловіки злили росіянам дані про позиції ЗСУ.

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