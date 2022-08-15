Чоловіка підозрюють у колабораційній діяльності

Проросійськи налаштованого чоловіка викрили співробітники Одеського районного управління поліції. У помешканні чоловіка провели обшуки та вилучили мобільні телефони й комп'ютерну техніку.

До речі СБУ викрила кримінальних авторитетів з росії: хотіли вступити до добровольчих батальйонів Києва

Виявилося, що затриманий чоловік публічно вихваляв владу росії та закликав захопити українські міста Одесу, Харків і Миколаїв. Відповідні публікації одесит поширював на своїй сторінці у забороненій соціальній мережі "ВКонтакте".

Правоохоронці провели ряд експертиз та встановили, що розміщений фігурантом контент є таким, що підтримує та виправдовує збройну агресію рф проти України,

– йдеться у повідомленні.

Чоловіку оголосили підозру в колабораційній діяльності.

На Одещині викрили медика, який здавав місця дислокації ЗСУ

Попри 6 місяць повномасштабної війни в Україні продовжують викривати колаборантів. Зокрема, правоохоронці затримали медика, який допомагав російським окупантам.

Він передавав ворожим спецслужбам місця дислокації ЗСУ на півдні Одещини. Через його діяльність росіяни здійснювали прицільні й масовані обстріли Одеської області.

Також працівники СБУ затримали "законсервованого" агента фсб, який коригував ракетні удари окупантів по Харківщині. Зловмисник передавав окупантам геолокації міської інфраструктури. За його "наводкою", росіяни вдарили по будівлі обласної державної адміністрації та ще 7 цивільних об’єктах.

Окрім того, СБУ затримала російського агента, який надавав окупантам цілі для ракетних ударів по Донецькій області. Після цього він звітував про результати "прильотів".

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