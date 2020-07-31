Пьяный 27-летний водитель на пешеходном переходе сбил маму и сына. Злоумышленник скрылся с места происшествия, но полиция задержала его через 30 минут после ДТП.

ДТП произошло вечером 30 июля в Немирове на улице Горького. Водителя Audi наехал на 38-летнюю женщину и ее 6-летнего сына. Они переходили дорогу на пешеходном переходе. После бегства с места происшествия водитель уехал домой, где его и задержали правоохранители, сообщили на сайте Национальной полиции.

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Пьяный водитель сбил маму с ребенком на переходе / Фото Нацполиции

Что с пострадавшими

Пострадавшие мама и сын госпитализированы. Врачи диагностировали у них травмы различной степени тяжести.

Задержали через 30 минут

Инспекторы полиции просмотрели камеры видеонаблюдения и идентифицировали марку и модель автомобиля злоумышленника. Установив личность водителя, полицейские задержали его в собственном доме через 30 минут после ДТП.

27-летний водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. Уровень алкоголя в его крови составлял 1,75 промилле, что почти в 9 раз превышает допустимую норму.



Водителя задержали через полчаса дома / Фото Нацполиции

Наказание для водителя

Полиция открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами). Горе-водителю может грозить до 3 лет ограничения свободы.