П'яний 27-річний водій на пішохідному переході збив маму і сина. Зловмисник втік з місця події, але поліція затримала його через 30 хвилин після ДТП.

ДТП сталася ввечері 30 липня у Немирові на вулиці Горького. Водія Audi наїхав на 38-річну жінку та її 6-річного сина. Вони переходили дорогу на пішохідному переході. Після втечі з місця події водій поїхав додому, де його й затримали правоохоронці, повідомили на сайті Національної поліції.

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П'яний водій збив маму з дитиною на переході / Фото Нацполіції

Що з потерпілими

Потерпілі мама та син госпіталізовані. Лікарі діагностували у них травми різного ступеня важкості.

Затримали через 30 хв

Інспектори поліції переглянули камери відеонагляду та ідентифікували марку й модель автомобіля зловмисника. Встановивши особу водія, поліцейські затримали його у власному домі через 30 хвилин після ДТП.

27-річний водій перебував у стані алкогольного сп'яніння. Рівень алкоголю у його крові становив 1,75 проміле, що майже в 9 разів перевищує допустиму норму.



Водія затримали через пів години вдома / Фото Нацполіції

Покарання для водія

Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами). Горе-водію може загрожувати до 3 років обмеження волі.