Ранение произошло в родительском доме. Житель Киева гостил у знакомого в Новограде-Волынском. Правоохранители изъяли с места происшествия пулю калибром 9 миллиметров и другие вещественные доказательства.

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У военного нашли много оружия

Правоохранители обыскали автомобиль задержанного. Там нашли целый арсенал оружия: 2 автомата Калашникова, пистолет "Форд"-17, около 100 боеприпасов, мины и тому подобное.

Продолжается уголовное производство.

Что известно об инциденте