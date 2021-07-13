Поранення сталось у батьківському домі. Житель Києва гостював у знайомого в Новограді-Волинському. Правоохоронці вилучили з місця події кулю калібром 9 міліметрів та інші речові докази.
До речі Хизувався зброєю за чаркою: деталі поранення дитини на Житомирщині
У військового знайшли багато зброї
Правоохоронці обшукали автомобіль затриманого. Там знайшли цілий арсенал зброї: 2 автомати Калашнікова, пістолет "Форд"-17, близько 100 боєприпасів, міни тощо.
Триває кримінальне провадження.
Що відомо про інцидент
- Поранення сталось 12 липня. Спочатку військовий розповідав, що хлопець постраждав біля річки. Однак потім поліція з'ясувала, що це неправда.
- ЗМІ писали, що батько дитини із товаришем випивали вдома. Тоді військовий дістав зброю та почав хизуватись нею.
- Коли стався постріл, біля хлопчика поруч нібито перебував його брат.
- За інформацією медіа, військовий на власному авто відвіз поранену дитину до лікарні.
- У дитини є важкі травми: прострелений хребет, шлунок та селезінка. Спочатку хлопчика забрали до реанімації, а потім евакуювали до "Охматдиту" у Києві.