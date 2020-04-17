Полиция будет привлекать спецназ на Пасху в случае массовых скоплений верующих

Пасха в Украине в 2020 году ради обеспечения безопасности людей должна пройти в режиме онлайн и без посещения церкви. Однако, если люди не будут соблюдать карантин, полиция будет привлекать спецподразделения.

В случае неподчинения верующих соблюдать нормы карантина возле церквей полиция будет действовать согласно постановлению Кабмина №211. Об этом в эфире hromadske заявил советник министра внутренних дел Юрий Тандит.

К теме Пасхальные богослужения на украинских телеканалах: когда и где смотреть

Тандит уточнил, что говорил об этом с главой Нацполиции Игорем Клименко.

Мы будем останавливать этих людей, в местах массового скопления людей будем использовать силы специального назначения

– отметил он.

По его словам, сейчас к охране общественного порядка и обеспечению соблюдения карантина привлечено почти 30 тысяч правоохранителей. В случае необходимости, будут привлекать дополнительные силы.

"Мы предупреждаем людей. Также мы на постоянном контакте с иерархами церквей, я практически каждый час общаюсь со священниками разных конфессий, в частности с руководителями церквей. Могу сказать, что в этих областях мы план разработали", – отметил советник главы МВД.

Как праздновать Пасху в условиях карантина