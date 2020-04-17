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      Полиция будет привлекать спецназ на Пасху в случае массовых скоплений верующих

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      Полиция будет привлекать спецназ / ИА АСС

      Пасха в Украине в 2020 году ради обеспечения безопасности людей должна пройти в режиме онлайн и без посещения церкви. Однако, если люди не будут соблюдать карантин, полиция будет привлекать спецподразделения.

      В случае неподчинения верующих соблюдать нормы карантина возле церквей полиция будет действовать согласно постановлению Кабмина №211. Об этом в эфире hromadske заявил советник министра внутренних дел Юрий Тандит.

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      Тандит уточнил, что говорил об этом с главой Нацполиции Игорем Клименко.

      Мы будем останавливать этих людей, в местах массового скопления людей будем использовать силы специального назначения
      – отметил он.

      По его словам, сейчас к охране общественного порядка и обеспечению соблюдения карантина привлечено почти 30 тысяч правоохранителей. В случае необходимости, будут привлекать дополнительные силы.

      "Мы предупреждаем людей. Также мы на постоянном контакте с иерархами церквей, я практически каждый час общаюсь со священниками разных конфессий, в частности с руководителями церквей. Могу сказать, что в этих областях мы план разработали", – отметил советник главы МВД.

      Как праздновать Пасху в условиях карантина

      • Все богослужения должны проходить без верующих и исключительно с участием священнослужителей;
      • Для того, чтобы к службе смогли приобщиться прихожане, будут онлайн-трансляции;
      • Прихожане же смогут посещать храмы только индивидуально и когда там не будет богослужений.
      • В таком случае в большие храмы будут пускать не больше десяти 10 человек, а в маленькие – не больше одного человека;
      • Все посетители храмов должны быть в масках или респираторах;
      • Возле храма не должно быть скоплений, а расстояние между людьми должно составлять не менее 2 метра;
      • Освящений вербы и пасхальных корзин на территории храмов не будет: в городах люди смогут все купить освященным, а в селах верующие смогут выставить пасхальные корзины за ворота жилищ, а священник сможет пройти по улицам и освятить их. 
      Автор: Вероника Климская
      Теги: Новости Украины Пасха Религия Игорь Клименко Полиция Карантин в Украине 2020 Коронавирус COVID-19
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