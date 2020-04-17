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      ЗАБРУДНЕННЯ ПОВІТРЯ КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ВЕЛИКДЕНЬ
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      ЗАБРУДНЕННЯ ПОВІТРЯ КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ВЕЛИКДЕНЬ

      Поліція залучатиме спецназ на Великдень у разі масових скупчень вірян

      - Читать новость на русском
      Поліція залучатиме спецназ / ІА АСС

      Великдень в Україні у 2020 році заради убезпечення людей має пройти в режимі онлайн і без відвідування церкви. Однак, якщо люди не дотримуватимуться карантину, поліція залучатиме спецпідозділи.

      У разі непокори вірян дотримуватися норм карантину біля церков поліція діятиме згідно з постановою Кабміну №211. Про це в ефірі hromadske заявив радник міністра внутрішніх справ Юрій Тандіт.

      До теми Великодні богослужіння на українських телеканалах: коли та де дивитися

      Тандіт уточнив, що говорив про це з очільником Нацполіції Ігорем Клименком. 

      Ми будемо зупиняти цих людей, у місцях масового скупчення людей будемо використовувати сили спеціального призначення,
      – зазначив він.

      За його словами, зараз до охорони громадського порядку та забезпечення дотримання карантину залучено майже 30 тисяч правоохоронців. У разі необхідності, залучатимуть додаткові сили.

      "Ми попереджаємо людей. Також ми на постійному контакті з ієрархами церков, я практично щогодини спілкуюсь зі священиками різних конфесій, зокрема з очільниками церков. Можу сказати, що у цих областях ми план розробили", – зауважив радник глави МВС.

      Як святкувати Великдень в умовах карантину

      • Усі богослужіння мають відбуватися без вірян та виключно за участю священнослужителів;
      • Для того, щоб до служби змогли долучитися прихожани, будуть онлайн-трансляції;
      • Парафіяни ж зможуть відвідувати храми лише індивідуально та коли там не буде богослужінь.
      • У такому разі до великих храмів пускатимуть не більше ніж 10 людей, а до маленьких – не більше ніж одну людину;
      • Усі відвідувачі храмів повинні бути в масках або респіраторах;
      • Біля храму не має бути скупчень, а відстань між людьми має становити щонайменше 2 метри;
      • Освячень верби та великодніх кошиків на території храмів не буде: у містах люди зможуть все купити освяченим, а у селах віряни зможуть виставити великодні кошики за ворота помешкань, а священник зможе пройти вулицями та освятити їх.
      Автор: Вероніка Климська
      Теги: Новини України Великдень Релігія Ігор Клименко Поліція Карантин в Україні 2020 Коронавірус COVID-19
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