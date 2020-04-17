Поліція залучатиме спецназ на Великдень у разі масових скупчень вірян

Великдень в Україні у 2020 році заради убезпечення людей має пройти в режимі онлайн і без відвідування церкви. Однак, якщо люди не дотримуватимуться карантину, поліція залучатиме спецпідозділи.

У разі непокори вірян дотримуватися норм карантину біля церков поліція діятиме згідно з постановою Кабміну №211. Про це в ефірі hromadske заявив радник міністра внутрішніх справ Юрій Тандіт.

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Тандіт уточнив, що говорив про це з очільником Нацполіції Ігорем Клименком.

Ми будемо зупиняти цих людей, у місцях масового скупчення людей будемо використовувати сили спеціального призначення,

– зазначив він.

За його словами, зараз до охорони громадського порядку та забезпечення дотримання карантину залучено майже 30 тисяч правоохоронців. У разі необхідності, залучатимуть додаткові сили.

"Ми попереджаємо людей. Також ми на постійному контакті з ієрархами церков, я практично щогодини спілкуюсь зі священиками різних конфесій, зокрема з очільниками церков. Можу сказати, що у цих областях ми план розробили", – зауважив радник глави МВС.

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