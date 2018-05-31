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Полиция Хорватии ранила двух детей-мигрантов

28 Читати новину українською
Полиция Хорватии
Полиция Хорватии / Фото из соцсетей

Сотрудники правоохранительных органов Хорватии ранили двух детей, когда пытались задержать контрабандиста на грузовом автомобиле с беженцами из Афганистана и Ирака.

Об этом сообщает Reuters.

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Девять человек получили ранения, когда хорватская полиция открыла огонь по фургону, в котором находились 29 афганских и иракских мигрантов, которые пытались прорваться через блокпост,
– отметил Reuters.

Сообщается, что сотрудники полиции установили заграждения на пути грузовика и пытались остановить его с помощью световых и звуковых сигналов, однако водитель продолжил ехать в сторону полицейских.

Отмечается, что полиция была вынуждена открыть огонь по автомобилю. Водитель выпрыгнул из кабины и побежал в лес, в кузове были обнаружены 29 граждан из Ирака и Афганистана, среди которых двое детей с огнестрельными ранениями. Еще семь человек получили травмы в результате опасного вождения.

Теги: Новости политики Полиция Хорватия беженцы
Источник: 24 Канал
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