16:50
31 трав 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
22°C
30°C 18°C
  • п'ятниця
    22°C 13°C
  • субота
    26°C 12°C
  • неділя
    28°C 16°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
"ВБИВСТВО" АРКАДІЯ БАБЧЕНКА ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ЗБИТИЙ "БОЇНГ 777"
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Бронзовий Путін. Нездорові політики Росії
Вєсті Кремля
23:46, 30 травня
Вєсті.UA. Реформи від Марковича. Дива Насірова
Вєсті.UA
21:46, 30 травня
Чому детектори брехні для ДБР ставлять під сумнів належність доказів по всій Україні
ЦРУ
09:00, 30 травня
Порошенко проти BBC: чи справді президент України купив зустріч з Трампом
Підсумки дна
16:00, 26 травня
Згадати Все. Перші дитячі колекції
Згадати все
13:33, 30 травня
Телеканал новин 24 Новини Новини світу
"ВБИВСТВО" АРКАДІЯ БАБЧЕНКА ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ЗБИТИЙ "БОЇНГ 777"

Поліція Хорватії поранила двох дітей-мігрантів

176 Читать новость на русском
Поліція Хорватії
Поліція Хорватії / Фото з соцмереж

Співробітники правоохоронних органів Хорватії поранили двох дітей, коли намагалися затримати контрабандиста на вантажному автомобілі з біженцями з Афганістану та Іраку.

Про це повідомляє Reuters.

Читайте також: Росіянка з трьома дітьми попросила про статус біженців в Україні: відома причина

Дев'ять осіб отримали поранення, коли хорватська поліція відкрила вогонь по фургону, в якому знаходилися 29 афганських і іракських мігрантів, які намагалися прорватися через блокпост,
– зазначило Reuters.

Повідомляється, що співробітники поліції встановили загородження на шляху вантажівки і намагалися зупинити його за допомогою світлових і звукових сигналів, проте водій продовжив їхати в бік поліцейських.

Зазначається, що поліція була змушена відкрити вогонь по автомобілю. Водій вистрибнув з кабіни і побіг у ліс, у кузові ж були виявлені 29 громадян з Іраку і Афганістану, серед яких двоє дітей з вогнепальними пораненнями. Ще сім людей отримали травми в результаті небезпечного водіння.

Теги: Новини політики Хорватія Поліція біженці
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Методи Путіна використали проти нього ж: реакція Заходу на
сьогодні, 16:30 Методи Путіна використали проти нього ж: реакція Заходу на "воскресіння" Бабченка
351
Як кинути курити: 6 нестандартних способів
сьогодні, 16:01 Як кинути курити: 6 нестандартних способів
Настя Сукач 4839
Як врятуватись від літньої спеки: топ-5 напоїв
сьогодні, 13:09 Як врятуватись від літньої спеки: топ-5 напоїв
1962
Топ-9 зрад після
сьогодні, 15:01 Топ-9 зрад після "воскресіння" Аркадія Бабченка
Дід Панас 1108
Останній день весни: 10 найкращих треків травня, які варто почути
сьогодні, 14:00 Останній день весни: 10 найкращих треків травня, які варто почути
Олена Булан 231
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук