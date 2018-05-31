Поліція Хорватії поранила двох дітей-мігрантів

Співробітники правоохоронних органів Хорватії поранили двох дітей, коли намагалися затримати контрабандиста на вантажному автомобілі з біженцями з Афганістану та Іраку.

Про це повідомляє Reuters.

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Дев'ять осіб отримали поранення, коли хорватська поліція відкрила вогонь по фургону, в якому знаходилися 29 афганських і іракських мігрантів, які намагалися прорватися через блокпост,

– зазначило Reuters.

Повідомляється, що співробітники поліції встановили загородження на шляху вантажівки і намагалися зупинити його за допомогою світлових і звукових сигналів, проте водій продовжив їхати в бік поліцейських.

Зазначається, що поліція була змушена відкрити вогонь по автомобілю. Водій вистрибнув з кабіни і побіг у ліс, у кузові ж були виявлені 29 громадян з Іраку і Афганістану, серед яких двоє дітей з вогнепальними пораненнями. Ще сім людей отримали травми в результаті небезпечного водіння.