Полиция Крыма возбудила дело против российских силовиков

Накануне российские силовики провели незаконный обыск в доме проукраинского активиста Олега Приходько на территории оккупированного Крыма.

8 февраля в поселке Орехово Сакского района они изъяли у Приходько украинскую символику, технику и домашние компакт-диски, сообщили в пресс-службе Национальной полиции.

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Полиция Крыма возбудила против российских силовиков уголовное дело по факту нарушения неприкосновенности жилища.

Отметим, что из-за оккупации полуострова РФ Главное управление Национальной полиции Украины в Автономной Республике Крым временно перенесли в Одессу.



Правоохранители РФ незаконно обыскали дом проукраинского активиста

Российским правоохранителям грозит до пяти лет лишения свободы.

Досудебное расследование проводится под процессуальным руководством прокуратуры АР Крым, которую в июне 2014 временно дислоцировали в Киев.