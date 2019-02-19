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      Полиция Крыма возбудила дело против российских силовиков

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      Российские силовики обыскали проукраинского активиста
      Российские силовики обыскали проукраинского активиста / npu.gov.ua

      Накануне российские силовики провели незаконный обыск в доме проукраинского активиста Олега Приходько на территории оккупированного Крыма.

      8 февраля в поселке Орехово Сакского района они изъяли у Приходько украинскую символику, технику и домашние компакт-диски, сообщили в пресс-службе Национальной полиции.

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      Полиция Крыма возбудила против российских силовиков уголовное дело по факту нарушения неприкосновенности жилища.

      Отметим, что из-за оккупации полуострова РФ Главное управление Национальной полиции Украины в Автономной Республике Крым временно перенесли в Одессу.

      Олег Приходько
      Правоохранители РФ незаконно обыскали дом проукраинского активиста

      Российским правоохранителям грозит до пяти лет лишения свободы.

      Досудебное расследование проводится под процессуальным руководством прокуратуры АР Крым, которую в июне 2014 временно дислоцировали в Киев.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Украина – Россия Аннексия Крыма Новости Крыма
      Источник: 24 Канал
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