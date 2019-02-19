Поліція Криму порушила справу проти російських силовиків

Напередодні російські силовики провели незаконний обшук в будинку проукраїнського активіста Олега Приходька на території окупованого Криму.

8 лютого в селищі Оріхове Сакського району вони вилучили у Приходька українську символіку, техніку та домашні компакт-диски, повідомили у прес-службі Національної поліції.

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Поліція Криму порушила проти російських силовиків кримінальну справу за фактом порушення недоторканності житла.

Зазначимо, що через окупацію півострова РФ Головне управління Національної поліції України в Автономній Республіці Крим тимчасово перенесли в Одесу.



Правоохоронці РФ незаконно обшукали будинок проукраїнського активіста

Російським правоохоронцям загрожує до п'яти років позбавлення волі.

Досудове розслідування проводиться під процесуальним керівництвом прокуратури АР Крим, яку в червня 2014 тимчасово дислокували до Києва.