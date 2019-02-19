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      Поліція Криму порушила справу проти російських силовиків

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      Російські силовики обшукали проукраїнського активіста
      Російські силовики обшукали проукраїнського активіста / npu.gov.ua

      Напередодні російські силовики провели незаконний обшук в будинку проукраїнського активіста Олега Приходька на території окупованого Криму.

      8 лютого в селищі Оріхове Сакського району вони вилучили у Приходька українську символіку, техніку та домашні компакт-диски, повідомили у прес-службі Національної поліції.

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      Поліція Криму порушила проти російських силовиків кримінальну справу за фактом порушення недоторканності житла.

      Зазначимо, що через окупацію півострова РФ Головне управління Національної поліції України в Автономній Республіці Крим тимчасово перенесли в Одесу.

      Олег Приходько
      Правоохоронці РФ незаконно обшукали будинок проукраїнського активіста

      Російським правоохоронцям загрожує до п'яти років позбавлення волі.

      Досудове розслідування проводиться під процесуальним керівництвом прокуратури АР Крим, яку в червня 2014 тимчасово дислокували до Києва.

      blog_ava
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      Теги: Новини України Україна – Росія Новини Криму Анексія Криму
      Джерело: 24 Канал
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